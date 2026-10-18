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EHF Liga prvakov - skupinski del ,

2026/2027 Epizoda 0

14. 10. 2026 - Rokometaše Celja Pivovarne Laško čaka prvi veliki spektakel v aktualni sezoni Lige prvakov. V dvorano Zlatorog prihaja zvezdniška zasedba Paris Saint-Germaina. Pivovarji želijo na krilih svojih navijačev Evropi pokazati, da jih še ne gre odpisati.

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  • 2026/2027

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