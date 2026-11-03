EHF Liga prvakov - skupinski del - 2026/2027 - Celje Pivovarna Laško – Zagreb

Aalborg - Celje Pivovarna Laško

21. 10. 2026 - Evropski rokometni večer je prinesel nov obračun v EHF Ligi prvakov. Na igrišču sta se pomerila danski Aalborg in Celje Pivovarna Laško, ki sta se podala v boj za pomembne točke v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek napetega rokometnega obračuna.