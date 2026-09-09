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PLAY-OFF za uvrstitev v UEFA Ligo prvakov

PLAY-OFF za uvrstitev v UEFA Ligo prvakov ,

2026/2027 Epizoda 0

26. 8. 2026 - Celjani so na pragu nogometnega raja, saj trkajo na vrata evropske elite. Remi proti Slovanu 1:1 s prve tekme v Bratislavi predstavlja lepo popotnico za revanšo na razprodanem celjskem stadionu. Lahko Grofom uspe zgodovinski podvig?

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  • 2026/2027

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