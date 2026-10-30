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CEV Zeren Group Liga prvakinj

2026 Št. epizod: 2

CEV Zeren Group Liga prvakinj združuje najboljše evropske ženske odbojkarske klube v boju za prestižni naslov. Vrhunska odbojka, napeti obračuni in največje zvezdnice evropskih igrišč obljubljajo spektakel vse do zadnje točke.

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