CEV Liga prvakov , CEV
CEV Liga prvakov združuje najboljše evropske moške odbojkarske klube v boju za prestižni naslov. Vrhunska odbojka, napeti obračuni in največji zvezdniki evropskih igrišč zagotavljajo spektakel vse do zadnje točke.Prikaži več
2026/2027CEV Liga prvakov združuje najboljše evropske moške odbojkarske klube v boju za prestižni naslov. Vrhunska odbojka, napeti obračuni in največji zvezdniki evropskih igrišč zagotavljajo spektakel vse do zadnje točke.Žanr: Šport, OdbojkaDržava: Nizozemska