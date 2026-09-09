Odpadniški tekmovalni motociklist Jon Baker se po ločitvi od žene kot sodelavec pridruži policistu avtocestne patrulje Ponchu, ki je skrivaj tudi agent FBI in preiskuje večmilijonski rop, za katerega so morda odgovorni tudi nekateri podkupljeni policisti. Neizkušeni začetnik Jon in prekaljeni policist morata pozabiti na medsebojne razlike in delati skupaj, vendar je to težje kot je videti. Kljub temu se nekako dopolnjujeta. Bakerjeva vozniška spretnost in Poncheve izkušnje življenja na ulici pridejo obema prav in morda bo njuno partnerstvo delovalo – če ne bosta drug drugega še prej prignala na rob živcev.

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