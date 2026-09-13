VN Španije
VN Španije ,
Dostopno še 11 dni
13. 9. 2026 - Mladi in ambiciozni dirkači so se pomerili v boju za zmago, stopničke in pomembne prvenstvene točke. Ne manjka prehitevanj, tesnih dvobojev in dramatičnih trenutkov, ki so krojili razplet dirke.Prikaži več
Formula 2VN ŠpanijeFormula 1 se seli v Španijo! Velika nagrada Španije prinaša boj najboljših dirkačev sveta za pomembne točke svetovnega prvenstva, visoke hitrosti in napeto dirkaško dogajanje.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Španija
Formula 3VN ŠpanijeFormula 1 se seli v Španijo! Velika nagrada Španije prinaša boj najboljših dirkačev sveta za pomembne točke svetovnega prvenstva, visoke hitrosti in napeto dirkaško dogajanje.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Španija
Formula 1VN ŠpanijeFormula 1 se seli v Španijo! Velika nagrada Španije prinaša boj najboljših dirkačev sveta za pomembne točke svetovnega prvenstva, visoke hitrosti in napeto dirkaško dogajanje.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Španija
NapovednikVN ŠpanijeFormula 1 se seli v Španijo! Velika nagrada Španije prinaša boj najboljših dirkačev sveta za pomembne točke svetovnega prvenstva, visoke hitrosti in napeto dirkaško dogajanje.Žanr: športDržava: Španija
1:25:05
F2 dirka
13. 9. 2026 - Mladi in ambiciozni dirkači so se pomerili v boju za zmago, stopničke in pomembne prvenstvene točke. Ne manjka prehitevanj, tesnih dvobojev in dramatičnih trenutkov, ki so krojili razplet dirke.
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1:22:33
F2 sprint dirka
12. 9. 2026 - Sobota je na VN Španije prinesla tudi razburljivo Sprint dirko Formule 2. Dirkači so se od prvega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke na kratki, a intenzivni dirki. Oglejte si celotno Sprint dirko in podoživite vsak trenutek dogajanja na stezi.
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1:08:43
F2 kvalifikacije
11. 9. 2026 - Petkovo dogajanje na VN Španije je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 2 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Španije.
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