FNC 33 - 2026 - Francisco Albano Barrio vs Fabiano Silva

2026 Epizoda 0

12. 9. 2026 - Sobotni večer je v Zagrebu prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 33 sta se v kletki pomerila Francisco Albano Barrio in Fabiano Silva ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.

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