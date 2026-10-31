FNC 34 - 2026 - Daniela Aleksovska vs Asimenia Chatzopoulou

2026 Epizoda 0

24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se v kletki pomerila Daniela Aleksovska in Asimenia Chatzopoulou ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.

Prikaži več