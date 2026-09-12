DEJSTVA - 2026 - 10. 9. 2026 - Kdo vohuni v Sloveniji?

Dejstva: Demokrati

Dolgoletni akter slovenske državne politike, nekdanji šef slovenske diplomacije, danes pa politični samohodec - Anže Logar. Kaj je bila točka preloma za njegov izstop iz SDS po 25 letih? Je imel upravičen razlog, da ni upošteval "Janševe" pogodbe? Je bil že kot Janšev poslanec res povezovalen? In tudi: kako se financirajo Demokrati? Logarjeve izjave, izrečene v predvolilnem intervjuju za našo medijsko hišo, smo preverili v Dejstvih.