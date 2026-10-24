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DEJSTVA

2026 Epizoda 0

Leto po Šutarjevi smrti: strožji zakon, več policijskih pooblastil. Tudi več zaposlenih? Družina s štirimi otroki z zaposlitvijo prejme le 259 evrov več kot brez nje. Je v romskih naseljih kaj drugače? 

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7:48
DEJSTVA - 2026 - 22. 10. 2026 - Socialna pomoč ali delo?

22. 10. 2026 - Socialna pomoč ali delo?

Leto po Šutarjevi smrti: strožji zakon, več policijskih pooblastil. Tudi več zaposlenih? Družina s štirimi otroki z zaposlitvijo prejme le 259 evrov več kot brez nje. Je v romskih naseljih kaj drugače? 
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8:41
DEJSTVA - 2026 - 15. 10. 2026 - Župani v postopkih

15. 10. 2026 - Župani v postopkih

Kazenski postopki, očitki o nepravilnostih, a ostajajo na položajih in celo vnovič kandidirajo. Kdo je rekorder po številu postopkov, kdo pravnomočno obsojen? Kaj to pomeni za občino?
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8:05
DEJSTVA - 2026 - 8. 10. 2026 - Od pisarne do čiščenja rib?

8. 10. 2026 - Od pisarne do čiščenja rib?

Po premierovi napovedi o prezaposlitvi 50 tisoč javnih uslužbencev zelo konkretno: obiskali smo podjetji, ki jima primanjkuje ljudi. Koga iščeta, za kakšno delo in plačo? Bi ga javni uslužbenci sprejeli?
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8:33
DEJSTVA - 2026 - 1. 10. 2026 - Kaj skrivajo v Kostaku?

1. 10. 2026 - Kaj skrivajo v Kostaku?

Novi dokazi, nova pričevanja zaposlenih in novi sumi o zakopavanju odpadkov v Kostaku. Je tam končalo tudi blato iz Pivole, katerega sanacijo je plačala država? Kdo je vedel in kdo molči?
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7:44
DEJSTVA - 2026 - 24. 9. 2026 - Bolnišnice, politični plen?

24. 9. 2026 - Bolnišnice, politični plen?

Nova oblast, novi sveti zavodov, novi direktorji. Milijonski posli ostajajo. Tudi dobavitelji? Kaj takšno kadrovanje pomeni za stabilnost ustanov, ki upravljajo milijone in so branik javnega zdravstva? 
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8:05
DEJSTVA - 2026 - 17. 9. 2026 - Več asfalta pred volitvami? 

17. 9. 2026 - Več asfalta pred volitvami? 

Katera občina je najbolj zadolžena, kje bi moral župan v zapor? Imamo župane z 32 letnim mandatom, zakaj jih ne omejimo? Pred volitvami nov asfalt in otvoritve. Kdo reže največ trakov?
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9:01
DEJSTVA - 2026 - 10. 9. 2026 - Kdo vohuni v Sloveniji?

10. 9. 2026 - Kdo vohuni v Sloveniji?

Ruske, izraelske in druge tuje službe iščejo informacije, vpliv in ljudi blizu oblasti. Koga novačijo, kako pridejo do virov in kdo mora skozi varnostno sito? Je varnost Slovenije ogrožena?
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8:28
DEJSTVA - 2026 - 3. 9. 2026 - Kako drago bo gorivo?

3. 9. 2026 - Kako drago bo gorivo?

Vojna draži nafto, kmetje svarijo, da takšnih stroškov ne zmorejo več, trgovci zahtevajo višje marže. Ko za gorivo plačate 100 evrov, koliko dobi trgovec in koliko država?
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8:32
DEJSTVA - 2026 - 27. 8. 2026 - Kostakova hudodelska združba?

27. 8. 2026 - Kostakova hudodelska združba?

“V sredo bo akcija.” “Če dam tiste slike, pol smo u riti, ne.” Razkrivamo telefonske pogovore, tajna dogovarjanja in mrežo vpletenih iz afere zakopavanja odpadkov. Kam so odtekali milijoni, kje so končale smeti?
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7:20
DEJSTVA - 2026 - 16. 7. 2026 - Nižji davek, nižja najemnina?

16. 7. 2026 - Nižji davek, nižja najemnina?

Petina stanovanj naj bi se oddajala na črno, tretjina s fiktivnimi pogodbami. Bodo nižji davki omejili oddajanje na črno? Bodo najemniki plačevali manj ali bo razlika ostala v žepih lastnikov? 
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7:50
DEJSTVA - 2026 - 9. 7. 2026 - 100 tisoč (od)več volivcev?

9. 7. 2026 - 100 tisoč (od)več volivcev?

Živijo, delajo in plačujejo davke, a bi lahko izgubili volilno pravico v občini, v kateri živijo. Zakaj to ukinjajo po 24 letih? Naključje ali predvolilna računica? Bi to premešalo razmerja tudi v Ljubljani?
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7:14
DEJSTVA - 2026 - 2. 7. 2026 - Denar tujcev v Sloveniji

2. 7. 2026 - Denar tujcev v Sloveniji

2. 7. 2026
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7:54
DEJSTVA - 2026 - 25. 6. 2026 - Slovenija - druga Švica?

25. 6. 2026 - Slovenija - druga Švica?

Bolje kot Čehi in Slovaki, trikrat slabše kot Švicarji. Cene rastejo hitreje kot drugje, plače zaostajajo, kupna moč ostaja pod evropskim povprečjem. Kaj kažejo podatki in kaj občutek?
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7:29
DEJSTVA - 2026 - 18. 6. 2026 - Nelegalni kazinoji

18. 6. 2026 - Nelegalni kazinoji

Slovenci množično igrajo na nelegalnih spletnih straneh, denar pa odteka v tujino. V treh letih skoraj 300 milijonov evrov. Brez davkov za Slovenijo. Zakaj država tega ne ustavi?
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6:46
DEJSTVA - 2026 - 11. 6. 2026 - Prazniki brez plačila

11. 6. 2026 - Prazniki brez plačila

Reševalci, sestre in bolničarji v Mariboru, Ljubljani in na Gorenjskem vlagajo tožbe za neizplačane praznične ure. Za pet let nazaj. Sodbe že padajo. Bo sistem priznal dolg?
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8:22
DEJSTVA - 2026 - 4. 6. 2026 - Bomo imeli vitko vlado?

4. 6. 2026 - Bomo imeli vitko vlado?

V Sloveniji smo že imeli 26-člansko vlado, zdaj 20-člansko ekipo in še širšo upravo, v novem mandatu bo 15 članska. V regiji so vlade manjše. Je to učinkovito vodenje ali razbohoten aparat? 
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8:51
DEJSTVA - 2026 - 28. 5. 2026 - Službe za naše

28. 5. 2026 - Službe za naše

Mandati se iztekajo, izbranim stankarskim kadrom pa urejajo dobro plačane pozicije v javni upravi. Zgodbe vseh vlad. Kdo kadruje največ? Gre za sporno kadrovanje in klientelistične povezave?
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8:24
DEJSTVA - 2026 - 21. 5. 2026 - Nevarni azbest v igračah 

21. 5. 2026 - Nevarni azbest v igračah 

Igrače s peskom zaradi azbesta izginjajo s polic. Koliko nevarnih igrač so že odpoklicali? Kako, če sploh, jih lahko prepoznate? Kaj je še v otroških sobah? In kakšen vpliv ima azbest na zdravje? 
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8:00
DEJSTVA - 2026 - 14. 5. 2026 - Davek delovnih poškodb

14. 5. 2026 - Davek delovnih poškodb

Kdaj stroški poškodb pri delu za delodajalce presežejo sto tisoč evrov? Zakaj so samostojni podjetniki obravnavani drugače?
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7:54
DEJSTVA - 2026 - 7. 5. 2026 - Hiša pod žicami

7. 5. 2026 - Hiša pod žicami

Družina Junger s Koroške ne sme niti za 80 centimetrov dvigniti strehe. Eles pogojuje podpis služnosti brez odškodnine. Koliko pravic ostane lastniku pod državnimi žicami? 
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8:33
DEJSTVA - 2026 - 30. 4. 2026 - Kdo bo (ne)nadomestljiv?

30. 4. 2026 - Kdo bo (ne)nadomestljiv?

Manjkajo obrtniki, negovalci, učitelji in tehnični kadri. Kdo bo čez deset let sploh še na voljo trgu dela? Katere poklice bo odnesla umetna inteligenca? Kaj bo sploh poklic prihodnosti?
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6:43
DEJSTVA - 2026 - 23. 4. 2026 - Nevarna pločevina sredi travnikov

23. 4. 2026 - Nevarna pločevina sredi travnikov

 Odsluženi avtomobili razpadajo na dvoriščih, travnikih in vodovarstvenih območjih, iz njih pa odtekajo nevarne tekočine. Zakaj država ne ve, koliko črnih avtoodpadov imamo? Kaj počne inšpekcija?
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7:50
DEJSTVA - 2026 - 16. 4. 2026 - Notarji: nuja ali monopol?

16. 4. 2026 - Notarji: nuja ali monopol?

Overitve, zapuščine, pogodbe, krediti. Pomembne življenjske odločitve in visoki stroški za storitve. So notarske storitve predrage? So notarji nujno pravno varovalo ali drag obvezen vmesni člen?
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7:40
DEJSTVA - 2026 - 9. 4. 2026 - Od nafte do mize

9. 4. 2026 - Od nafte do mize

Dražje gorivo hromi transport in draži kmetijstvo. Bo vplivalo tudi na naše mobilnostne navade? Kako drag bo plin? In kolikšne so podražitve v zadnjem mesecu in pol? 
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8:49
DEJSTVA - 2026 - 2. 4. 2026 - Pozabljeni otroci?

2. 4. 2026 - Pozabljeni otroci?

V centru IRIS 94 otrok s posebnimi potrebami poučujejo v nevzdržnih razmerah. Nevarno stavbo so porušili, nova se odmika. Kam z otroki s posebnimi potrebami, ima ministrstvo sploh načrt?
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7:48
DEJSTVA - 2026 - 26. 3. 2026 - Koliko velja poslanski stol?

26. 3. 2026 - Koliko velja poslanski stol?

Koliko prinese poslanski mandat, kakšne privilegije? Zaslužijo primerljivo s kolegi v Evropi? In pogled nazaj: število strank v parlamentu, (ne)usodni prestopi, postavljanja mandatarjev, padci vlad.
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8:15
DEJSTVA - 2026 - 19. 3. 2026 - Iz oči v oči

19. 3. 2026 - Iz oči v oči

Preverjamo izjave prvakov SDS-a Janeza Janše in Gibanja Svoboda Roberta Goloba in zgodbam dajemo kontekst z ekonomistko dr. Mejro Festić in pravnikom dr. Marjanom Kosom.
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7:00
DEJSTVA - 2026 - 17. 3. 2026 - Dva pogleda, ena država

17. 3. 2026 - Dva pogleda, ena država

Preverili smo izjave prvakov SDS-a Janeza Janše in Gibanja Svoboda Roberta Goloba, ki sta se soočila iz oči v oči. Sta govorila resnico ali zavajala?
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7:00
DEJSTVA - 2026 - 12. 3. 2026 - Kaj je res, kaj ne

12. 3. 2026 - Kaj je res, kaj ne

Preverili smo izjave politikov v četrtem predvolilnem soočenju. So govorili resnico ali zavajali? Njihove trditve bomo ocenili z Dejstvomerom.
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8:04
DEJSTVA - 2026 - 8. 3. 2026 - Preverjamo izjave: Robert Golob

8. 3. 2026 - Preverjamo izjave: Robert Golob

V sedmem hibridnem intervjuju bo nastopil predsednik Gibanja svoboda Robert Golob. V uredništvu Dejstev bomo preverili točnost njegovih izjav.
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5:30
DEJSTVA - 2026 - 7. 3. 2026 - Kaj je res, kaj ne

7. 3. 2026 - Kaj je res, kaj ne

Preverili bomo izjave politikov v tretjem predvolilnem soočenju. So govorili resnico ali zavajali? Njihove trditve bomo ocenili z Dejstvomerom.
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5:34
DEJSTVA - 2026 - 5. 3. 2026 - Kaj je res, kaj ne

5. 3. 2026 - Kaj je res, kaj ne

Preverjamo izjave politikov in zgodbam dajemo kontekst s strokovnjakoma rubrike Dejstva. To sta ekonomistka dr. Mejra Festić in pravnik dr. Marjan Kos.
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4:56
DEJSTVA - 2026 - 3. 3. 2026 - Kaj je res, kaj ne

3. 3. 2026 - Kaj je res, kaj ne

Preverili smo izjave politikov v drugem predvolilnem soočenju. So govorili resnico ali zavajali? Njihove trditve bomo ocenili z Dejstvomerom.
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6:20
DEJSTVA - 2026 - 1. 3. 2026 - Preverjamo izjave: Matjaž Han

1. 3. 2026 - Preverjamo izjave: Matjaž Han

V šestem hibridnem intervjuju bo nastopil predsednik SD-ja Matjaž Han. V uredništvu Dejstev bomo preverili točnost njegovih izjav.
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6:13
DEJSTVA - 2026 - 26. 2. 2026 - Kaj je res, kaj ne

26. 2. 2026 - Kaj je res, kaj ne

Preverili smo izjave politikov v prvem predvolilnem soočenju. So govorili resnico ali zavajali? Njihove trditve bomo ocenili z Dejstvomerom.
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5:49
DEJSTVA - 2026 - 24. 2. 2026 - Kaj je res, kaj ne

24. 2. 2026 - Kaj je res, kaj ne

Preverili smo izjave politikov v prvem predvolilnem soočenju. So govorili resnico ali zavajali? Njihove trditve bomo ocenili z Dejstvomerom.
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8:30
DEJSTVA - 2026 - 19. 2. 2026 - Vpliv in denar nevladnikov

19. 2. 2026 - Vpliv in denar nevladnikov

Inštitut 8. marec je tarča političnih očitkov o tujem kapitalu in vplivu. Razkrivamo, kdo ga financira? Kaj pa povezave drugih inštitutov in politike? Kdo dobi največ državnega denarja?
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7:30
DEJSTVA - 2026 - Dejstva: Demokrati

Dejstva: Demokrati

Dolgoletni akter slovenske državne politike, nekdanji šef slovenske diplomacije, danes pa politični samohodec - Anže Logar. Kaj je bila točka preloma za njegov izstop iz SDS po 25 letih? Je imel upravičen razlog, da ni upošteval "Janševe" pogodbe? Je bil že kot Janšev poslanec res povezovalen? In tudi: kako se financirajo Demokrati? Logarjeve izjave, izrečene v predvolilnem intervjuju za našo medijsko hišo, smo preverili v Dejstvih.
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6:15
DEJSTVA - 2026 - Dejstva: Prerod

Dejstva: Prerod

Kako bo Vladimir Prebilič, prvak novoustanovljene stranke Prerod, v prihodnjem mesecu in pol usklajeval obveznosti v Bruslju s kampanjo pred marčevskimi volitvami? Si kljub odsotnosti z evropskega političnega parketa zasluži polno plačo evropskega poslanca? Je res največ vložil v svojo zadnjo volilno kampanjo? Katere nepravilnosti je pri tem ugotovilo Računsko sodišče? In nenazadnje – ali je bil kot župan učinkovit pri reševanju romske problematike? V sklopu predvolilnih intervjujev v tokratni rubriki Dejstva preverjamo Prebiličeve izjave.
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7:59
DEJSTVA - 2026 - 5. 2. 2026 - Radarji: varnost ali zaslužek?

5. 2. 2026 - Radarji: varnost ali zaslužek?

Prehitra vožnja ubija, lani je na cestah zaradi hitrosti umrlo 40 ljudi. Poleg policije radarje množično postavljajo tudi občine. Koliko jih imajo? Gre za varnost ali za polnjenje proračunov?
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7:16
DEJSTVA - 2026 - Dejstva: Levica

Dejstva: Levica

Je odločitev ministrice za kulturo Aste Vrečko, da ne revidira večmilijonskega najema nadomestnih prostorov za Dramo, upravičena? Lastnik prostorov je namreč v preiskavi zaradi suma podkupovanja pri pridobivanju uporabnega dovoljenja. Ali Luka Mesec govori resnico, ko šefu NLB Blažu Brodnjaku očita, da lahko visoko plačo prejema zaradi dve milijardi evrov vredne dokapitalizacije? V tokratni rubriki Dejstva preverjamo izjave sokoordinatorjev Levice – tudi, kako bo porabljen presežek sredstev za dolgotrajno oskrbo.
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8:39
DEJSTVA - 2026 - 29. 1. 2026 - Pomoč ali zlorabe?

29. 1. 2026 - Pomoč ali zlorabe?

Skoraj 25 tisoč otrok ima odločbo, največ zaradi učnih težav. Število se je v zadnjem desetletju potrojilo, šole pa vse več posebnih potreb čedalje težje obvladujejo. So v sistemu tudi zlorabe?
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6:44
DEJSTVA - 2026 - Dejstva: Resnica

Dejstva: Resnica

Zoran Stevanović, predsednik stranke Resni.ca, vztrajno trdi, da ni bil nikoli vpleten v zavarovalniško goljufijo in da zaradi nje ni bil nikoli obsojen. Pravnomočna sodba, ki smo jo uspeli pridobiti, pa dokazuje, da je bil zaradi poskusa kaznivega dejanja goljufije na kranjskem okrajnem sodišču pravnomočno obsojen na denarno kazen. V rubriki Dejstva smo analizirali resničnost in točnost tudi njegovih drugih izjav.
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8:05
DEJSTVA - 2026 - 22. 1. 2026 - Kdo bo še zdravil v javni bolnišnici?

22. 1. 2026 - Kdo bo še zdravil v javni ...

Odhodi maksilofacialnih in ortopedskih kirurgov odpirajo vprašanje, ali javno zdravstvo sledi poti radiologije, kjer zasebniki vodijo igro? Bo država nagradila najboljše, ki zdravijo najtežje?
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7:15
DEJSTVA - 2026 - 15. 1. 2026 - Več parkomatov, večji proračun?

15. 1. 2026 - Več parkomatov, večji proračun?

S pločevino natrpane soseske, premalo parkirišč, astronomske cene garaž. Stanovalci besnijo, župan draži parkirnine in uvaja plačljiva parkirišča. Konec kaosa ali polnjenje mestnega proračuna?
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8:52
DEJSTVA - 2026 - 8. 1. 2026 - Zakaj iste storitve stanejo različno?

8. 1. 2026 - Zakaj iste storitve stanejo različno?

Komunalni prispevek, smeti, vrtec, gradbeno dovoljenje. Osnovne občinske storitve. Potrebe skoraj vsake družine. Čeprav gre za iste storitve, so razlike med občinami izrazite.
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8:18
DEJSTVA - 2026 - 1. 1. 2026 - Kaj prinaša 2026?

1. 1. 2026 - Kaj prinaša 2026?

Krajši delovni čas za starejše, višja nadomestila za invalide, spremembe pri belih plombah, poenostavitve v gradbeni zakonodaji. Kaj nove določbe pomenijo v praksi in komu bodo koristile?
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