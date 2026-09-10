Dinoster - Sezona 3 - Trinina velika vrnitev

Dinoster , Quantum heroes Dinoster
V Dinopiji se pojavi ogromen robo-majazaver, ki ga je nemogoče izslediti, saj ves čas izginja in se pojavlja na novih koncih mesta. Ko Dinosteri ne vejo več, kaj bi, jim na pomoč priskoči stara prijateljica Trina.Prikaži več
Sezona 1Dinoster je ekipa izjemnih otrok, ki lahko potujejo na vzporedno Zemljo, kjer dinozavri nikoli niso izumrli. S pomočjo visokotehnoloških oblek in vozil varujejo dinozavre pred zlobnežem Bexom, ki želi prevzeti nadzor nad celotnim vesoljem.Žanr: Animacija, Akcija, Pustolovski, Družinski
Sezona 2Dinoster je ekipa izjemnih otrok, ki lahko potujejo na vzporedno Zemljo, kjer dinozavri nikoli niso izumrli. S pomočjo visokotehnoloških oblek in vozil varujejo dinozavre pred zlobnežem Bexom, ki želi prevzeti nadzor nad celotnim vesoljem.Žanr: Animacija, Akcija, Pustolovski, DružinskiDržava: Kitajska
Sezona 3Dinoster je ekipa izjemnih otrok, ki lahko potujejo na vzporedno Zemljo, kjer dinozavri nikoli niso izumrli. S pomočjo visokotehnoloških oblek in vozil varujejo dinozavre pred zlobnežem Bexom, ki želi prevzeti nadzor nad celotnim vesoljem.Žanr: Animacija, Akcija, Pustolovski, DružinskiDržava: Kitajska
12:42
1. Novi svet
Dinosterje nenavadni agent AOK-ja zvabi v novi sveti, imenovan Dinopija, kjer je nekdo raztreščil največje in najmogočnejše kvantno jedro v večvesolju. Ga bo Dinosterjem uspelo najti in ga ponovno usposobiti?
12:42
2. Dobrodošli v Dinopiji
Dinosterje v Dinopiji čaka prva naloga. Raziskati morajo mesto, da ga bodo znali braniti pred zlikovci. Nato pa se njihovo sproščeno uživanje v pici hitro spremeni v boj za obstanek, ko pride tehnozaver.
12:43
3. V pajkovi mreži
Zlobni Demos nad Dinosterje pošlje svojega novega podrepnika - Thoroxa, ki poveljuje pravi mali vojski pajkom podobnih robotov. Dinosterji v strahoviti bitki pod Dinopijo izgubijo vsa svoja vozila.
12:42
4. Nove zverine
Dinosterji dobijo novo pomoč. To so nove super zverine, ki jim v boju proti zlobnemu Thoroxu pridejo še kako prav. Precej močnejše, hitrejše in vzdržljivejše so kot vozila, ki so jih izgubili v zadnjem boju.
12:42
5. Roddy obišče Dinopijo
Roddy bi nadvse rad obiskal Dinopijo, a mu profesorica Laura ne dovoli, saj ne ve, kako bo pot po kvantnem kanalu vplivala nanj. A mali dinozaver je iznajdljiv in se skrije v prtljažnik. Le kako se bo končala njegova pustolovščina!
12:42
6. Raptor Roddy
Roddy se spremeni v dinobota in se navdušeno zapodi v ogromnega robo-govnača, ki hoče Dinopijo zravnati s tlemi. A Roddy kmalu spozna, da velikana brez pomoči ekipe ne bo mogel premagati.
12:42
7. Trinina velika vrnitev
V Dinopiji se pojavi ogromen robo-majazaver, ki ga je nemogoče izslediti, saj ves čas izginja in se pojavlja na novih koncih mesta. Ko Dinosteri ne vejo več, kaj bi, jim na pomoč priskoči stara prijateljica Trina.