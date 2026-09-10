Dinoster - Sezona 3 - Novi svet

Dinoster , Quantum heroes Dinoster
Dinosterje nenavadni agent AOK-ja zvabi v novi sveti, imenovan Dinopija, kjer je nekdo raztreščil največje in najmogočnejše kvantno jedro v večvesolju. Ga bo Dinosterjem uspelo najti in ga ponovno usposobiti?Prikaži več
Sezona 1Dinoster je ekipa izjemnih otrok, ki lahko potujejo na vzporedno Zemljo, kjer dinozavri nikoli niso izumrli. S pomočjo visokotehnoloških oblek in vozil varujejo dinozavre pred zlobnežem Bexom, ki želi prevzeti nadzor nad celotnim vesoljem.Žanr: Animacija, Akcija, Pustolovski, Družinski
Sezona 2Dinoster je ekipa izjemnih otrok, ki lahko potujejo na vzporedno Zemljo, kjer dinozavri nikoli niso izumrli. S pomočjo visokotehnoloških oblek in vozil varujejo dinozavre pred zlobnežem Bexom, ki želi prevzeti nadzor nad celotnim vesoljem.Žanr: Animacija, Akcija, Pustolovski, DružinskiDržava: Kitajska
Sezona 3Dinoster je ekipa izjemnih otrok, ki lahko potujejo na vzporedno Zemljo, kjer dinozavri nikoli niso izumrli. S pomočjo visokotehnoloških oblek in vozil varujejo dinozavre pred zlobnežem Bexom, ki želi prevzeti nadzor nad celotnim vesoljem.Žanr: Animacija, Akcija, Pustolovski, DružinskiDržava: Kitajska
12:42
1. Novi svet
Dinosterje nenavadni agent AOK-ja zvabi v novi sveti, imenovan Dinopija, kjer je nekdo raztreščil največje in najmogočnejše kvantno jedro v večvesolju. Ga bo Dinosterjem uspelo najti in ga ponovno usposobiti?
12:42
2. Dobrodošli v Dinopiji
Dinosterje v Dinopiji čaka prva naloga. Raziskati morajo mesto, da ga bodo znali braniti pred zlikovci. Nato pa se njihovo sproščeno uživanje v pici hitro spremeni v boj za obstanek, ko pride tehnozaver.
12:43
3. V pajkovi mreži
Zlobni Demos nad Dinosterje pošlje svojega novega podrepnika - Thoroxa, ki poveljuje pravi mali vojski pajkom podobnih robotov. Dinosterji v strahoviti bitki pod Dinopijo izgubijo vsa svoja vozila.
12:42
4. Nove zverine
Dinosterji dobijo novo pomoč. To so nove super zverine, ki jim v boju proti zlobnemu Thoroxu pridejo še kako prav. Precej močnejše, hitrejše in vzdržljivejše so kot vozila, ki so jih izgubili v zadnjem boju.
12:42
5. Roddy obišče Dinopijo
Roddy bi nadvse rad obiskal Dinopijo, a mu profesorica Laura ne dovoli, saj ne ve, kako bo pot po kvantnem kanalu vplivala nanj. A mali dinozaver je iznajdljiv in se skrije v prtljažnik. Le kako se bo končala njegova pustolovščina!
12:42
6. Raptor Roddy
Roddy se spremeni v dinobota in se navdušeno zapodi v ogromnega robo-govnača, ki hoče Dinopijo zravnati s tlemi. A Roddy kmalu spozna, da velikana brez pomoči ekipe ne bo mogel premagati.
12:42
7. Trinina velika vrnitev
V Dinopiji se pojavi ogromen robo-majazaver, ki ga je nemogoče izslediti, saj ves čas izginja in se pojavlja na novih koncih mesta. Ko Dinosteri ne vejo več, kaj bi, jim na pomoč priskoči stara prijateljica Trina.