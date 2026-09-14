Dinoster - Sezona 3 - Taborjenje z dinozavri

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Dinoster , Quantum heroes Dinoster

Sezona 3 Epizoda 16

Poletne počitnice so tu! Dinosterji se s starim prijateljem Chitundujem odpravijo na taborjenje na Dinosvet, ki so ga pred kratkim rešili. Tam pa ne gre vse po njihovih načrtih, saj jih že čaka zlobni Mechlo s tehnozavrom.

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  • Sezona 1

  • Sezona 2

  • Sezona 3

12:42
Dinoster - Sezona 3 - Novi svet

1. Novi svet

Dinosterje nenavadni agent AOK-ja zvabi v novi sveti, imenovan Dinopija, kjer je nekdo raztreščil največje in najmogočnejše kvantno jedro v večvesolju. Ga bo Dinosterjem uspelo najti in ga ponovno usposobiti?
12:42
Dinoster - Sezona 3 - Dobrodošli v Dinopiji

2. Dobrodošli v Dinopiji

Dinosterje v Dinopiji čaka prva naloga. Raziskati morajo mesto, da ga bodo znali braniti pred zlikovci. Nato pa se njihovo sproščeno uživanje v pici hitro spremeni v boj za obstanek, ko pride tehnozaver.
12:43
Dinoster - Sezona 3 - V pajkovi mreži

3. V pajkovi mreži

Zlobni Demos nad Dinosterje pošlje svojega novega podrepnika - Thoroxa, ki poveljuje pravi mali vojski pajkom podobnih robotov. Dinosterji v strahoviti bitki pod Dinopijo izgubijo vsa svoja vozila.
12:42
Dinoster - Sezona 3 - Nove zverine

4. Nove zverine

Dinosterji dobijo novo pomoč. To so nove super zverine, ki jim v boju proti zlobnemu Thoroxu pridejo še kako prav. Precej močnejše, hitrejše in vzdržljivejše so kot vozila, ki so jih izgubili v zadnjem boju.
12:42
Dinoster - Sezona 3 - Roddy obišče Dinopijo

5. Roddy obišče Dinopijo

Roddy bi nadvse rad obiskal Dinopijo, a mu profesorica Laura ne dovoli, saj ne ve, kako bo pot po kvantnem kanalu vplivala nanj. A mali dinozaver je iznajdljiv in se skrije v prtljažnik. Le kako se bo končala njegova pustolovščina!
12:42
Dinoster - Sezona 3 - Raptor Roddy

6. Raptor Roddy

Roddy se spremeni v dinobota in se navdušeno zapodi v ogromnega robo-govnača, ki hoče Dinopijo zravnati s tlemi. A Roddy kmalu spozna, da velikana brez pomoči ekipe ne bo mogel premagati.
12:42
Dinoster - Sezona 3 - Trinina velika vrnitev

7. Trinina velika vrnitev

V Dinopiji se pojavi ogromen robo-majazaver, ki ga je nemogoče izslediti, saj ves čas izginja in se pojavlja na novih koncih mesta. Ko Dinosteri ne vejo več, kaj bi, jim na pomoč priskoči stara prijateljica Trina.
12:42
Dinoster - Sezona 3 - Divja dirka

8. Divja dirka

Danes je v Dinopiji res prav poseben dan, saj je končno napočil čas za eno najstarejših tradicij tega mesta - dirkanje. Dirkal bi rad tudi Roddy, a mora ostati doma, saj Dinosterje čaka nova zahtevna naloga.
12:42
Dinoster - Sezona 3 - Spet v šoli

9. Spet v šoli

Lucio mora za kazen v šoli pomiti tla in med neprijetnim opravilom komaj čaka, da ga bodo poklicali na novo misijo. Želja se mu hitro uresniči, a kaj, ko ga na misiji ponovno pošljejo v šolo, tokrat na Dinopiji.
12:42
Dinoster - Sezona 3 - Ista igra, novi svet

10. Ista igra, novi svet

Dinosterji imajo v Dinopiji strateški posvet, a še prej morajo poiskati Špika, ki je izginil neznano kam. Končno ga najdejo na košarkarskem igrišču, kjer se mu hitro vsi pridružijo pri igri.
12:42
Dinoster - Sezona 3 - Pop zvezda

11. Pop zvezda

V Dinopiji se bliža koncert največje pop zvezde med dinozavri - Pare. Direktor Rog je njen velik oboževalec, zato ji obljubi varovanje. Kar se izkaže za še kako dobro, saj koncert skoraj uniči robo-kačji pastir.
12:42
Dinoster - Sezona 3 - Pterozavrovo

12. Pterozavrovo

Dinosterji rešijo prestolonaslednika zelo posebnega mesta - Pterozavrovo. Mali princ Reno jim je zelo hvaležen, zato jih v znak zahvale povabi v mesto visoko pod oblaki, kjer junaki najdejo celo kvantno jedro.
12:43
Dinoster - Sezona 3 - Reši nas, Steven!

13. Reši nas, Steven!

Steven sledi Dinosterjem v Dinotopijo in jim zagrozi, da jih bo razkrinkal, če ga ne bodo sprejeli medse. Ker ni veliko časa, Steven dobi dinoklep in se jim pridruži na misiji. Ter jim celo pomaga!
12:43
Dinoster - Sezona 3 - Nadomestni učitelj

14. Nadomestni učitelj

Zlobne sile, ki se hočejo polastiti vseh kvantnih jeder, napadejo kar na dveh frontah. Thorox napade na Zemlji, Mechlo pa na Dinopiji. Dinosterji se znajdejo v hudih škripcih, a ukrepati morajo hitro.
12:42
Dinoster - Sezona 3 - Pozitivna ocena

15. Pozitivna ocena

Lucio dobi cvek pri fiziki, zato se mora pridno učiti, da ga bo popravil. A kaj, ko ravno takrat Dinopiji grozi nova nevarnost, saj jo je napadel orjaški robotski rogač. Dinosterji se takoj odzovejo, Lucio pa ...
12:42
Dinoster - Sezona 3 - Taborjenje z dinozavri

16. Taborjenje z dinozavri

Poletne počitnice so tu! Dinosterji se s starim prijateljem Chitundujem odpravijo na taborjenje na Dinosvet, ki so ga pred kratkim rešili. Tam pa ne gre vse po njihovih načrtih, saj jih že čaka zlobni Mechlo s tehnozavrom.

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