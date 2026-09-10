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Dinoster , Quantum heroes Dinoster

Sezona 3 Epizoda 5

Roddy bi nadvse rad obiskal Dinopijo, a mu profesorica Laura ne dovoli, saj ne ve, kako bo pot po kvantnem kanalu vplivala nanj. A mali dinozaver je iznajdljiv in se skrije v prtljažnik. Le kako se bo končala njegova pustolovščina!

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  • Sezona 1

  • Sezona 2

  • Sezona 3

12:42
Dinoster - Sezona 3 - Novi svet

1. Novi svet

Dinosterje nenavadni agent AOK-ja zvabi v novi sveti, imenovan Dinopija, kjer je nekdo raztreščil največje in najmogočnejše kvantno jedro v večvesolju. Ga bo Dinosterjem uspelo najti in ga ponovno usposobiti?
12:42
Dinoster - Sezona 3 - Dobrodošli v Dinopiji

2. Dobrodošli v Dinopiji

Dinosterje v Dinopiji čaka prva naloga. Raziskati morajo mesto, da ga bodo znali braniti pred zlikovci. Nato pa se njihovo sproščeno uživanje v pici hitro spremeni v boj za obstanek, ko pride tehnozaver.
12:43
Dinoster - Sezona 3 - V pajkovi mreži

3. V pajkovi mreži

Zlobni Demos nad Dinosterje pošlje svojega novega podrepnika - Thoroxa, ki poveljuje pravi mali vojski pajkom podobnih robotov. Dinosterji v strahoviti bitki pod Dinopijo izgubijo vsa svoja vozila.
12:42
Dinoster - Sezona 3 - Nove zverine

4. Nove zverine

Dinosterji dobijo novo pomoč. To so nove super zverine, ki jim v boju proti zlobnemu Thoroxu pridejo še kako prav. Precej močnejše, hitrejše in vzdržljivejše so kot vozila, ki so jih izgubili v zadnjem boju.
12:42
Dinoster - Sezona 3 - Roddy obišče Dinopijo

5. Roddy obišče Dinopijo

Roddy bi nadvse rad obiskal Dinopijo, a mu profesorica Laura ne dovoli, saj ne ve, kako bo pot po kvantnem kanalu vplivala nanj. A mali dinozaver je iznajdljiv in se skrije v prtljažnik. Le kako se bo končala njegova pustolovščina!
12:42
Dinoster - Sezona 3 - Raptor Roddy

6. Raptor Roddy

Roddy se spremeni v dinobota in se navdušeno zapodi v ogromnega robo-govnača, ki hoče Dinopijo zravnati s tlemi. A Roddy kmalu spozna, da velikana brez pomoči ekipe ne bo mogel premagati.
12:42
Dinoster - Sezona 3 - Trinina velika vrnitev

7. Trinina velika vrnitev

V Dinopiji se pojavi ogromen robo-majazaver, ki ga je nemogoče izslediti, saj ves čas izginja in se pojavlja na novih koncih mesta. Ko Dinosteri ne vejo več, kaj bi, jim na pomoč priskoči stara prijateljica Trina.
12:42
Dinoster - Sezona 3 - Divja dirka

8. Divja dirka

Danes je v Dinopiji res prav poseben dan, saj je končno napočil čas za eno najstarejših tradicij tega mesta - dirkanje. Dirkal bi rad tudi Roddy, a mora ostati doma, saj Dinosterje čaka nova zahtevna naloga.

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