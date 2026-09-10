Dinoster - Sezona 3 - Roddy obišče Dinopijo

Sezona 3 Epizoda 5

Roddy bi nadvse rad obiskal Dinopijo, a mu profesorica Laura ne dovoli, saj ne ve, kako bo pot po kvantnem kanalu vplivala nanj. A mali dinozaver je iznajdljiv in se skrije v prtljažnik. Le kako se bo končala njegova pustolovščina!

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