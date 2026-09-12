Dinoster - Sezona 3 - Pop zvezda

Dinoster , Quantum heroes Dinoster
V Dinopiji se bliža koncert največje pop zvezde med dinozavri - Pare. Direktor Rog je njen velik oboževalec, zato ji obljubi varovanje. Kar se izkaže za še kako dobro, saj koncert skoraj uniči robo-kačji pastir.Prikaži več
Sezona 1Dinoster je ekipa izjemnih otrok, ki lahko potujejo na vzporedno Zemljo, kjer dinozavri nikoli niso izumrli. S pomočjo visokotehnoloških oblek in vozil varujejo dinozavre pred zlobnežem Bexom, ki želi prevzeti nadzor nad celotnim vesoljem.Žanr: Animacija, Akcija, Pustolovski, Družinski
Sezona 2Dinoster je ekipa izjemnih otrok, ki lahko potujejo na vzporedno Zemljo, kjer dinozavri nikoli niso izumrli. S pomočjo visokotehnoloških oblek in vozil varujejo dinozavre pred zlobnežem Bexom, ki želi prevzeti nadzor nad celotnim vesoljem.Žanr: Animacija, Akcija, Pustolovski, DružinskiDržava: Kitajska
Sezona 3Dinoster je ekipa izjemnih otrok, ki lahko potujejo na vzporedno Zemljo, kjer dinozavri nikoli niso izumrli. S pomočjo visokotehnoloških oblek in vozil varujejo dinozavre pred zlobnežem Bexom, ki želi prevzeti nadzor nad celotnim vesoljem.Žanr: Animacija, Akcija, Pustolovski, DružinskiDržava: Kitajska
12:42
1. Novi svet
Dinosterje nenavadni agent AOK-ja zvabi v novi sveti, imenovan Dinopija, kjer je nekdo raztreščil največje in najmogočnejše kvantno jedro v večvesolju. Ga bo Dinosterjem uspelo najti in ga ponovno usposobiti?
12:42
2. Dobrodošli v Dinopiji
Dinosterje v Dinopiji čaka prva naloga. Raziskati morajo mesto, da ga bodo znali braniti pred zlikovci. Nato pa se njihovo sproščeno uživanje v pici hitro spremeni v boj za obstanek, ko pride tehnozaver.
12:43
3. V pajkovi mreži
Zlobni Demos nad Dinosterje pošlje svojega novega podrepnika - Thoroxa, ki poveljuje pravi mali vojski pajkom podobnih robotov. Dinosterji v strahoviti bitki pod Dinopijo izgubijo vsa svoja vozila.
12:42
4. Nove zverine
Dinosterji dobijo novo pomoč. To so nove super zverine, ki jim v boju proti zlobnemu Thoroxu pridejo še kako prav. Precej močnejše, hitrejše in vzdržljivejše so kot vozila, ki so jih izgubili v zadnjem boju.
12:42
5. Roddy obišče Dinopijo
Roddy bi nadvse rad obiskal Dinopijo, a mu profesorica Laura ne dovoli, saj ne ve, kako bo pot po kvantnem kanalu vplivala nanj. A mali dinozaver je iznajdljiv in se skrije v prtljažnik. Le kako se bo končala njegova pustolovščina!
12:42
6. Raptor Roddy
Roddy se spremeni v dinobota in se navdušeno zapodi v ogromnega robo-govnača, ki hoče Dinopijo zravnati s tlemi. A Roddy kmalu spozna, da velikana brez pomoči ekipe ne bo mogel premagati.
12:42
7. Trinina velika vrnitev
V Dinopiji se pojavi ogromen robo-majazaver, ki ga je nemogoče izslediti, saj ves čas izginja in se pojavlja na novih koncih mesta. Ko Dinosteri ne vejo več, kaj bi, jim na pomoč priskoči stara prijateljica Trina.
12:42
8. Divja dirka
Danes je v Dinopiji res prav poseben dan, saj je končno napočil čas za eno najstarejših tradicij tega mesta - dirkanje. Dirkal bi rad tudi Roddy, a mora ostati doma, saj Dinosterje čaka nova zahtevna naloga.
12:42
9. Spet v šoli
Lucio mora za kazen v šoli pomiti tla in med neprijetnim opravilom komaj čaka, da ga bodo poklicali na novo misijo. Želja se mu hitro uresniči, a kaj, ko ga na misiji ponovno pošljejo v šolo, tokrat na Dinopiji.
12:42
10. Ista igra, novi svet
Dinosterji imajo v Dinopiji strateški posvet, a še prej morajo poiskati Špika, ki je izginil neznano kam. Končno ga najdejo na košarkarskem igrišču, kjer se mu hitro vsi pridružijo pri igri.
12:42
11. Pop zvezda
V Dinopiji se bliža koncert največje pop zvezde med dinozavri - Pare. Direktor Rog je njen velik oboževalec, zato ji obljubi varovanje. Kar se izkaže za še kako dobro, saj koncert skoraj uniči robo-kačji pastir.