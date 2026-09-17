Dinoster - Sezona 3 - Metatron udari nazaj

Dinoster S03 63641583 2025 Sezona: Sezona 3

Strašni Bex se je vrnil in z njim Metatron, ki ga Dinosterji nikakor ne morejo premagati. Ko je že vse videti izgubljeno, se prikaže Chitundu in najprej reši Trino, nato pa priskoči na pomoč še Dinosterjem.