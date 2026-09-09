Superbike Francija
Superbike Francija , Superbike
Dostopno še 26 dni
5. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Francije je doseglo vrhunec s prvo Superbike dirko. Dirkači so se od štarta do cilja podali v neizprosen boj za zmago in pomembne točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega obračuna na stezi.Prikaži več
2026Superbike FrancijaSvetovno prvenstvo Superbike se seli v Francijo! Legendarno dirkališče Magny-Cours prinaša nov boj za dragocene prvenstvene točke, kjer najboljše motocikliste sveta čakajo visoke hitrosti, zahtevni zavoji in napeti obračuni do ciljne črte.Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Francija
51:39
Dirka 2
6. 9. 2026 - Nedelja je prinesla še zadnji veliki obračun dirkaškega vikenda na VN Francije. Najboljši dirkači Superbike prvenstva so se še zadnjič podali v boj za zmago in dragocene točke. Oglejte si celotno drugo dirko in podoživite razburljiv zaključek vikenda.
35:34
Kvalifikacijska dirka
6. 9. 2026 - Nedelja se je na VN Francije začela s kvalifikacijsko dirko Superbike prvenstva. Dirkači so se znova podali na stezo, kjer je vsak ovinek ponujal novo priložnost za preboj v ospredje. Oglejte si celotno dogajanje in ujemite utrip nedeljskega dirkaškega programa.
1:16:59
Dirka 1
5. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Francije je doseglo vrhunec s prvo Superbike dirko. Dirkači so se od štarta do cilja podali v neizprosen boj za zmago in pomembne točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega obračuna na stezi.
Dostopno še 26 dni