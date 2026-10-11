Superbike Estoril
Superbike Estoril , Superbike
10. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Estorila je doseglo vrhunec s prvo Superbike dirko. Dirkači so se od štarta do cilja podali v neizprosen boj za zmago in pomembne točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega obračuna na stezi.Prikaži več
2026Superbike EstorilSvetovno prvenstvo Superbike se seli v portugalski Estoril, kjer dirkače čaka predzadnja postaja sezone. V boju za zmage in dragocene točke bo vsak manever štel, prostora za napake pa bo malo. Kdo bo najbolje izkoristil eno zadnjih priložnosti za dokazovanje?Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Portugalska
56:30
Dirka 2
11. 10. 2026 - Nedelja je prinesla še zadnji veliki obračun dirkaškega vikenda na VN Estorila. Najboljši dirkači Superbike prvenstva so se še zadnjič podali v boj za zmago in dragocene točke. Oglejte si celotno drugo dirko in podoživite razburljiv zaključek vikenda.
35:07
Kvalifikacijska dirka
11. 10. 2026 - Nedelja se je na VN Estorila začela s kvalifikacijsko dirko Superbike prvenstva. Dirkači so se znova podali na stezo, kjer je vsak ovinek ponujal novo priložnost za preboj v ospredje. Oglejte si celotno dogajanje in ujemite utrip nedeljskega dirkaškega programa.
55:03
Dirka 1
10. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Estorila je doseglo vrhunec s prvo Superbike dirko. Dirkači so se od štarta do cilja podali v neizprosen boj za zmago in pomembne točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega obračuna na stezi.