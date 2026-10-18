Superbike Španija
Superbike Španija , Superbike
17. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Španije je doseglo vrhunec s prvo Superbike dirko. Dirkači so se od štarta do cilja podali v neizprosen boj za zmago in pomembne točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega obračuna na stezi.Prikaži več
2026Superbike ŠpanijaSezona svetovnega prvenstva v superbiku se zaključuje v Jerezu. Na dirkališču Ángel Nieto dirkače čaka še zadnji boj za zmage in prvenstvene točke, zato se obeta napet dirkaški konec tedna.Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Španija
NapovednikSuperbike ŠpanijaSezona svetovnega prvenstva v superbiku se zaključuje v Jerezu. Na dirkališču Ángel Nieto dirkače čaka še zadnji boj za zmage in prvenstvene točke, zato se obeta napet dirkaški konec tedna.Žanr: športDržava: Španija
55:25
Dirka 1
17. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Španije je doseglo vrhunec s prvo Superbike dirko. Dirkači so se od štarta do cilja podali v neizprosen boj za zmago in pomembne točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega obračuna na stezi.