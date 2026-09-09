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Superbike Francija

Superbike Francija , Superbike

2026 Epizoda 0

6. 9. 2026 - Nedelja je prinesla še zadnji veliki obračun dirkaškega vikenda na VN Francije. Najboljši dirkači Superbike prvenstva so se še zadnjič podali v boj za zmago in dragocene točke. Oglejte si celotno drugo dirko in podoživite razburljiv zaključek vikenda.

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