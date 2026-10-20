Superbike Španija
Superbike Španija , Superbike
18. 10. 2026 - Nedelja je prinesla še zadnji veliki obračun dirkaškega vikenda na VN Španije. Najboljši dirkači Superbike prvenstva so se še zadnjič podali v boj za zmago in dragocene točke. Oglejte si celotno drugo dirko in podoživite razburljiv zaključek vikenda.Prikaži več
2026Superbike ŠpanijaSezona svetovnega prvenstva v superbiku se zaključuje v Jerezu. Na dirkališču Ángel Nieto dirkače čaka še zadnji boj za zmage in prvenstvene točke, zato se obeta napet dirkaški konec tedna.Žanr: Šport, MotociklizemDržava: Španija
1:01:54
Dirka 2
18. 10. 2026 - Nedelja je prinesla še zadnji veliki obračun dirkaškega vikenda na VN Španije. Najboljši dirkači Superbike prvenstva so se še zadnjič podali v boj za zmago in dragocene točke. Oglejte si celotno drugo dirko in podoživite razburljiv zaključek vikenda.
33:38
Kvalifikacijska dirka
18. 10. 2026 - Nedelja se je na VN Španijezačela s kvalifikacijsko dirko Superbike prvenstva. Dirkači so se znova podali na stezo, kjer je vsak ovinek ponujal novo priložnost za preboj v ospredje. Oglejte si celotno dogajanje in ujemite utrip nedeljskega dirkaškega programa.
55:25
Dirka 1
17. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Španije je doseglo vrhunec s prvo Superbike dirko. Dirkači so se od štarta do cilja podali v neizprosen boj za zmago in pomembne točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega obračuna na stezi.