1. oddaja

Formula 1 že 70 let združuje osupljive hitrosti, tehnološke inovacije in nepozabne osebnosti. Prva epizoda raziskuje, kako je iz avtomobilskega tekmovanja nastal eden najbolj prepoznavnih športov na svetu. Spoznali bomo dirkalnike, voznike in prelomne dosežke, ki so spreminjali meje mogočega ter poskrbeli, da F1 še danes navdušuje milijone gledalcev.