Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

Dirka do popolnosti , Race to Perfection

2020 Št. epizod: 1

Dokumentarna serija raziskuje 70 let formule 1 ter razkriva, kaj je oblikovalo enega najbolj vznemirljivih avtomobilističnih športov. Gledalci bodo spoznali legendarne dirkalnike in ekipe, dramatične boje za naslov prvaka, največje preobrate in kontroverzne trenutke ter pionirje, ki so s svojimi idejami spreminjali svet formule 1.

Prikaži več
Zgodovinsko Šport Vznemirljivo Informativno Navdihujoče
Nadaljuj
Predvajaj S1/E1
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Sezona 1

Podobne vsebine

Kdo je Ghislaine Maxwell?
Michael Jackson pred sodiščem
Dosje Jarak
O.J.: Ameriški zločin
Sanje Grofov
Časopis
Alarm za Kobro 11
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Najlepši kotički Hrvaške
Seks posnetki slavnih
Estonija
Nevarnosti globalnega segrevanja
Ljubezen brez recepta
Lepotica in zver
Tuje življenje
Oglas
Dirka do popolnosti S01
S1/E1
Prikaži več

  • Sezona 1