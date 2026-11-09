Dirka do popolnosti , Race to Perfection
Formula 1 že 70 let združuje osupljive hitrosti, tehnološke inovacije in nepozabne osebnosti. Prva epizoda raziskuje, kako je iz avtomobilskega tekmovanja nastal eden najbolj prepoznavnih športov na svetu. Spoznali bomo dirkalnike, voznike in prelomne dosežke, ki so spreminjali meje mogočega ter poskrbeli, da F1 še danes navdušuje milijone gledalcev.Prikaži več
Sezona 1Dokumentarna serija raziskuje 70 let formule 1 ter razkriva, kaj je oblikovalo enega najbolj vznemirljivih avtomobilističnih športov. Gledalci bodo spoznali legendarne dirkalnike in ekipe, dramatične boje za naslov prvaka, največje preobrate in kontroverzne trenutke ter pionirje, ki so s svojimi idejami spreminjali svet formule 1.Žanr: Dokumentarec, ŠportRežija: Andrew De SouzaDržava: Združeno kraljestvo
1:19:12
1. oddaja
Formula 1 že 70 let združuje osupljive hitrosti, tehnološke inovacije in nepozabne osebnosti. Prva epizoda raziskuje, kako je iz avtomobilskega tekmovanja nastal eden najbolj prepoznavnih športov na svetu. Spoznali bomo dirkalnike, voznike in prelomne dosežke, ki so spreminjali meje mogočega ter poskrbeli, da F1 še danes navdušuje milijone gledalcev.