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Dirka do popolnosti , Race to Perfection

Sezona 1 Epizoda 2

V formuli 1 lahko o naslovu prvaka odloči ena sama dirka, včasih celo zadnji krog. Epizoda se vrača k najbolj dramatičnim zaključkom prvenstev, ko je po mesecih boja o vsem odločal veliki finale. Napake, prehitevanja in odločitve pod izjemnim pritiskom so ustvarile trenutke, ki so se za vedno zapisali v zgodovino F1.

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