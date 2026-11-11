Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

Dirka do popolnosti , Race to Perfection

Sezona 1 Epizoda 3

Formula 1 je bila vedno prostor drznih zamisli, kjer so inženirji iskali načine za izdelavo še hitrejših dirkalnikov. Tokrat spoznamo zgodbe nekaterih najbolj prepoznavnih dirkalnih avtomobilov v 70-letni zgodovini F1. O njihovem nastanku, inovacijah in uspehih pripovedujejo ljudje, ki so jih pomagali ustvariti in z njimi premikali meje hitrosti.

Prikaži več
Nadaljuj
Predvajaj S1/E3
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Sezona 1

Podobne vsebine

Kdo je Ghislaine Maxwell?
Dosje Jarak
Michael Jackson pred sodiščem
O.J.: Ameriški zločin
Sanje Grofov
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Časopis
Najlepši kotički Hrvaške
Alarm za Kobro 11
Seks posnetki slavnih
Nevarnosti globalnega segrevanja
Estonija
Šesti avtobus
Na kraju zločina
Oglas