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Dirka do popolnosti , Race to Perfection

Sezona 1 Epizoda 4

Sedem desetletij formule 1 je prineslo veličastne zmage, a tudi trenutke, ki so pretresli avtomobilski šport. Epizoda predstavlja voznike, ki so se po težkih preizkušnjah vrnili na dirkališče in znova zmagovali, ter se spominja tistih, ki so za svojo strast plačali najvišjo ceno. Zgodovina F1 namreč ni le zgodba o hitrosti, ampak tudi o pogumu in tveganju.

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  • Sezona 1

1:02:53
Dirka do popolnosti - Sezona 1 - 4. oddaja

4. oddaja

Sedem desetletij formule 1 je prineslo veličastne zmage, a tudi trenutke, ki so pretresli avtomobilski šport. Epizoda predstavlja voznike, ki so se po težkih preizkušnjah vrnili na dirkališče in znova zmagovali, ter se spominja tistih, ki so za svojo strast plačali najvišjo ceno. Zgodovina F1 namreč ni le zgodba o hitrosti, ampak tudi o pogumu in tveganju.
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57:55
Dirka do popolnosti - Sezona 1 - 3. oddaja

3. oddaja

Formula 1 je bila vedno prostor drznih zamisli, kjer so inženirji iskali načine za izdelavo še hitrejših dirkalnikov. Tokrat spoznamo zgodbe nekaterih najbolj prepoznavnih dirkalnih avtomobilov v 70-letni zgodovini F1. O njihovem nastanku, inovacijah in uspehih pripovedujejo ljudje, ki so jih pomagali ustvariti in z njimi premikali meje hitrosti.
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54:21
Dirka do popolnosti - Sezona 1 - 2. oddaja

2. oddaja

V formuli 1 lahko o naslovu prvaka odloči ena sama dirka, včasih celo zadnji krog. Epizoda se vrača k najbolj dramatičnim zaključkom prvenstev, ko je po mesecih boja o vsem odločal veliki finale. Napake, prehitevanja in odločitve pod izjemnim pritiskom so ustvarile trenutke, ki so se za vedno zapisali v zgodovino F1.
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1:19:12
Dirka do popolnosti - Sezona 1 - 1. oddaja

1. oddaja

Formula 1 že 70 let združuje osupljive hitrosti, tehnološke inovacije in nepozabne osebnosti. Prva epizoda raziskuje, kako je iz avtomobilskega tekmovanja nastal eden najbolj prepoznavnih športov na svetu. Spoznali bomo dirkalnike, voznike in prelomne dosežke, ki so spreminjali meje mogočega ter poskrbeli, da F1 še danes navdušuje milijone gledalcev.
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