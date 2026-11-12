Dirka do popolnosti - Sezona 1 - 4. oddaja

2. oddaja

V formuli 1 lahko o naslovu prvaka odloči ena sama dirka, včasih celo zadnji krog. Epizoda se vrača k najbolj dramatičnim zaključkom prvenstev, ko je po mesecih boja o vsem odločal veliki finale. Napake, prehitevanja in odločitve pod izjemnim pritiskom so ustvarile trenutke, ki so se za vedno zapisali v zgodovino F1.