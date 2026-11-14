Dirka do popolnosti - Sezona 1 - 6. oddaja

Dirka do popolnosti , Race to Perfection
Za največjimi prvaki formule 1 stojijo ekipe, ki so znale združiti vrhunske voznike, inženirje in zmagovalne dirkalnike. Tokratna epizoda predstavlja moštva, ki so v različnih obdobjih obvladovala prvenstvo in pustila neizbrisen pečat. Kdo jih je ustvaril, kateri prvaki so vozili zanje in kako jim je uspelo postati sinonim za uspeh v F1?Prikaži več
Sezona 1Dokumentarna serija raziskuje 70 let formule 1 ter razkriva, kaj je oblikovalo enega najbolj vznemirljivih avtomobilističnih športov. Gledalci bodo spoznali legendarne dirkalnike in ekipe, dramatične boje za naslov prvaka, največje preobrate in kontroverzne trenutke ter pionirje, ki so s svojimi idejami spreminjali svet formule 1.Žanr: Dokumentarec, ŠportRežija: Andrew De SouzaDržava: Združeno kraljestvo
1:00:50
6. oddaja
Za največjimi prvaki formule 1 stojijo ekipe, ki so znale združiti vrhunske voznike, inženirje in zmagovalne dirkalnike. Tokratna epizoda predstavlja moštva, ki so v različnih obdobjih obvladovala prvenstvo in pustila neizbrisen pečat. Kdo jih je ustvaril, kateri prvaki so vozili zanje in kako jim je uspelo postati sinonim za uspeh v F1?
56:29
5. oddaja
Trki, sporne odločitve in dogodki, o katerih ljubitelji formule 1 razpravljajo še desetletja pozneje. Epizoda se vrača k najbolj kontroverznim trenutkom v zgodovini F1 ter raziskuje, kaj se je zgodilo in kakšne posledice so sledile. Nekateri dogodki so spremenili prvenstva, drugi pravila, vsi pa so pustili sled, ki je dirkaški svet ni pozabil.
1:02:53
4. oddaja
Sedem desetletij formule 1 je prineslo veličastne zmage, a tudi trenutke, ki so pretresli avtomobilski šport. Epizoda predstavlja voznike, ki so se po težkih preizkušnjah vrnili na dirkališče in znova zmagovali, ter se spominja tistih, ki so za svojo strast plačali najvišjo ceno. Zgodovina F1 namreč ni le zgodba o hitrosti, ampak tudi o pogumu in tveganju.
57:55
3. oddaja
Formula 1 je bila vedno prostor drznih zamisli, kjer so inženirji iskali načine za izdelavo še hitrejših dirkalnikov. Tokrat spoznamo zgodbe nekaterih najbolj prepoznavnih dirkalnih avtomobilov v 70-letni zgodovini F1. O njihovem nastanku, inovacijah in uspehih pripovedujejo ljudje, ki so jih pomagali ustvariti in z njimi premikali meje hitrosti.
54:21
2. oddaja
V formuli 1 lahko o naslovu prvaka odloči ena sama dirka, včasih celo zadnji krog. Epizoda se vrača k najbolj dramatičnim zaključkom prvenstev, ko je po mesecih boja o vsem odločal veliki finale. Napake, prehitevanja in odločitve pod izjemnim pritiskom so ustvarile trenutke, ki so se za vedno zapisali v zgodovino F1.
1:19:12
1. oddaja
Formula 1 že 70 let združuje osupljive hitrosti, tehnološke inovacije in nepozabne osebnosti. Prva epizoda raziskuje, kako je iz avtomobilskega tekmovanja nastal eden najbolj prepoznavnih športov na svetu. Spoznali bomo dirkalnike, voznike in prelomne dosežke, ki so spreminjali meje mogočega ter poskrbeli, da F1 še danes navdušuje milijone gledalcev.