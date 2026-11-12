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Dobri zdravnik , Good doctor

2024 Št. epizod: 1

Spremljamo zgodbo mladega zdravnika Shauna Murphyja. Shaun je avtist s sindromom savanta, kar pomeni, da ima izjemno razvite nekatere sposobnosti ter tako lahko vidi rešitve in zaplete posameznega pacienta, vendar pa ima velike težave s komuniciranjem – tako s pacienti kot sodelavci v bolnišnici. Vsak dan se mora boriti za svoje mesto v bolnišnici in svojim skeptičnim sodelavcem dokazati, da lahko s svojimi neverjetnimi sposobnostmi, intuicijo in medicinskim znanjem rešuje življenja.

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Čustveno Dramatično Ganljivo Navdihujoče
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  • Sezona 7

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Dobri zdravnik S07
S7/E1
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  • Sezona 7