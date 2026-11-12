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Dobri zdravnik , Good doctor

Sezona 7 Epizoda 1

Shaun in Lea se po rojstvu malega Steva privajata na starševstvo. Ko se Shaun vrne na delo, se skupaj z Limovo loti zdravljenja dojenčka, ki nujno potrebuje presaditev srca. Zaplete se, ko ugotovijo, da tudi Morganina posvojena hči potrebuje novo srce. Shaun se znajde pred hudo moralno dilemo, obenem pa ga dodatno obremenjuje napet odnos z Glassmanom.

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  • Sezona 7

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Dobri zdravnik S07
S7/E1
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  • Sezona 7