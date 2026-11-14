Dobri zdravnik - Sezona 7 - 3. del

Sezona 7 Epizoda 3

Shauna znova preizkuša radovedna Charlie, ki ga kot ponavadi zasipa z vprašanji, da bi dobila odgovore na svoja vprašanja. Čeprav ravno ona s presenetljivim odkritjem reši primer, ji Shaun še vedno ni naklonjen. Morgan se medtem sooča z nepričakovano dilemo, komu zaupati skrbništvo nad malo Eden, če bi se ji kaj zgodilo.

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