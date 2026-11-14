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Dobri zdravnik , Good doctor

Sezona 7 Epizoda 4

Shaun in Lea se odpravita na romantičen zmenek v karaoke bar, kamor sta nekoč pogosto zahajala. Charlie medtem poskuša pomagati Jordaninemu prijatelju iz cerkvenega zbora, ki se boji, da bo odstranitev možganskega tumorja vplivala na njegov sluh. Park in Morgan se trudita ponovno oživeti svojo romanco, Limovo pa preseneti nepričakovan obisk.

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  • Sezona 7

41:01
Dobri zdravnik - Sezona 7 - 4. del

4. del

Shaun in Lea se odpravita na romantičen zmenek v karaoke bar, kamor sta nekoč pogosto zahajala. Charlie medtem poskuša pomagati Jordaninemu prijatelju iz cerkvenega zbora, ki se boji, da bo odstranitev možganskega tumorja vplivala na njegov sluh. Park in Morgan se trudita ponovno oživeti svojo romanco, Limovo pa preseneti nepričakovan obisk.
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40:19
Dobri zdravnik - Sezona 7 - 3. del

3. del

Shauna znova preizkuša radovedna Charlie, ki ga kot ponavadi zasipa z vprašanji, da bi dobila odgovore na svoja vprašanja. Čeprav ravno ona s presenetljivim odkritjem reši primer, ji Shaun še vedno ni naklonjen. Morgan se medtem sooča z nepričakovano dilemo, komu zaupati skrbništvo nad malo Eden, če bi se ji kaj zgodilo.
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40:49
Dobri zdravnik - Sezona 7 - 2. del

2. del

Shaun zdravi bolnika s hudo pljučno boleznijo, a ga pri tem zmoti vrsta napak novinke Charlie, ki se vmeša v odnos pacienta in njegove hčerke. Park ima opravka z zapletenim možganskim tumorjem, medtem ko se Lea spopada z izzivi materinstva. Shaun se končno sooči z Glassmanom.
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41:01
Dobri zdravnik - Sezona 7 - 1. del

1. del

Shaun in Lea se po rojstvu malega Steva privajata na starševstvo. Ko se Shaun vrne na delo, se skupaj z Limovo loti zdravljenja dojenčka, ki nujno potrebuje presaditev srca. Zaplete se, ko ugotovijo, da tudi Morganina posvojena hči potrebuje novo srce. Shaun se znajde pred hudo moralno dilemo, obenem pa ga dodatno obremenjuje napet odnos z Glassmanom.
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