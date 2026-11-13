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Dobri zdravnik , Good doctor

Sezona 7 Epizoda 2

Shaun zdravi bolnika s hudo pljučno boleznijo, a ga pri tem zmoti vrsta napak novinke Charlie, ki se vmeša v odnos pacienta in njegove hčerke. Park ima opravka z zapletenim možganskim tumorjem, medtem ko se Lea spopada z izzivi materinstva. Shaun se končno sooči z Glassmanom.

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  • Sezona 7