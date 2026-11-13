Dobri zdravnik , Good doctor
Shaun zdravi bolnika s hudo pljučno boleznijo, a ga pri tem zmoti vrsta napak novinke Charlie, ki se vmeša v odnos pacienta in njegove hčerke. Park ima opravka z zapletenim možganskim tumorjem, medtem ko se Lea spopada z izzivi materinstva. Shaun se končno sooči z Glassmanom.Prikaži več
Sezona 7Spremljamo zgodbo mladega zdravnika Shauna Murphyja. Shaun je avtist s sindromom savanta, kar pomeni, da ima izjemno razvite nekatere sposobnosti ter tako lahko vidi rešitve in zaplete posameznega pacienta, vendar pa ima velike težave s komuniciranjem – tako s pacienti kot sodelavci v bolnišnici. Vsak dan se mora boriti za svoje mesto v bolnišnici in svojim skeptičnim sodelavcem dokazati, da lahko s svojimi neverjetnimi sposobnostmi, intuicijo in medicinskim znanjem rešuje življenja.Žanr: DramaIgralci: Freddie Highmore, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee, Christina Chang, Paige SparaDržava: ZDA
40:49
2. del
Shaun zdravi bolnika s hudo pljučno boleznijo, a ga pri tem zmoti vrsta napak novinke Charlie, ki se vmeša v odnos pacienta in njegove hčerke. Park ima opravka z zapletenim možganskim tumorjem, medtem ko se Lea spopada z izzivi materinstva. Shaun se končno sooči z Glassmanom.
41:01
1. del
Shaun in Lea se po rojstvu malega Steva privajata na starševstvo. Ko se Shaun vrne na delo, se skupaj z Limovo loti zdravljenja dojenčka, ki nujno potrebuje presaditev srca. Zaplete se, ko ugotovijo, da tudi Morganina posvojena hči potrebuje novo srce. Shaun se znajde pred hudo moralno dilemo, obenem pa ga dodatno obremenjuje napet odnos z Glassmanom.