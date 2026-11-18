Dobri zdravnik , Good doctor
Bolnišnico pretrese množična nesreča, ki ekipo prisili, da kljub nedavni izgubi zbere moči. Med kaosom Limova Shaunu zaupa vodenje, a sama se sooča s težkimi spomini. Jordan bije notranjo bitko, ko mora zdraviti povzročitelja tragedije, medtem ko Shaun in Charlie ob ključnem primeru najdeta skupni jezik.Prikaži več
Sezona 7Spremljamo zgodbo mladega zdravnika Shauna Murphyja. Shaun je avtist s sindromom savanta, kar pomeni, da ima izjemno razvite nekatere sposobnosti ter tako lahko vidi rešitve in zaplete posameznega pacienta, vendar pa ima velike težave s komuniciranjem – tako s pacienti kot sodelavci v bolnišnici. Vsak dan se mora boriti za svoje mesto v bolnišnici in svojim skeptičnim sodelavcem dokazati, da lahko s svojimi neverjetnimi sposobnostmi, intuicijo in medicinskim znanjem rešuje življenja.Žanr: DramaIgralci: Freddie Highmore, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee, Christina Chang, Paige SparaDržava: ZDA
40:41
6. del
Bolnišnico pretrese množična nesreča, ki ekipo prisili, da kljub nedavni izgubi zbere moči. Med kaosom Limova Shaunu zaupa vodenje, a sama se sooča s težkimi spomini. Jordan bije notranjo bitko, ko mora zdraviti povzročitelja tragedije, medtem ko Shaun in Charlie ob ključnem primeru najdeta skupni jezik.
41:10
5. del
Shaun pri novem primeru ponovno sodeluje s Charlie, a njene napake ju hitro spravijo v spor. Asher se znajde na razpotju, saj dvomi v smisel zakona, kar ogrozi njegov odnos z Jeromom. Obenem se Asher za kratek čas vrne k svoji verski preteklosti, ko poskuša pacientu pomagati pri spreobrnjenju v judaizem zaradi zaročenke, ki ji zmanjkuje časa …
41:01
4. del
Shaun in Lea se odpravita na romantičen zmenek v karaoke bar, kamor sta nekoč pogosto zahajala. Charlie medtem poskuša pomagati Jordaninemu prijatelju iz cerkvenega zbora, ki se boji, da bo odstranitev možganskega tumorja vplivala na njegov sluh. Park in Morgan se trudita ponovno oživeti svojo romanco, Limovo pa preseneti nepričakovan obisk.
40:19
3. del
Shauna znova preizkuša radovedna Charlie, ki ga kot ponavadi zasipa z vprašanji, da bi dobila odgovore na svoja vprašanja. Čeprav ravno ona s presenetljivim odkritjem reši primer, ji Shaun še vedno ni naklonjen. Morgan se medtem sooča z nepričakovano dilemo, komu zaupati skrbništvo nad malo Eden, če bi se ji kaj zgodilo.
40:49
2. del
Shaun zdravi bolnika s hudo pljučno boleznijo, a ga pri tem zmoti vrsta napak novinke Charlie, ki se vmeša v odnos pacienta in njegove hčerke. Park ima opravka z zapletenim možganskim tumorjem, medtem ko se Lea spopada z izzivi materinstva. Shaun se končno sooči z Glassmanom.
41:01
1. del
Shaun in Lea se po rojstvu malega Steva privajata na starševstvo. Ko se Shaun vrne na delo, se skupaj z Limovo loti zdravljenja dojenčka, ki nujno potrebuje presaditev srca. Zaplete se, ko ugotovijo, da tudi Morganina posvojena hči potrebuje novo srce. Shaun se znajde pred hudo moralno dilemo, obenem pa ga dodatno obremenjuje napet odnos z Glassmanom.