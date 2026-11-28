1. del

Doktor Smrt se vrača z zgodbo, ki temelji na tretji sezoni podkasta Wondery. V drugi sezoni spremljamo šarmantnega kirurga Paola Macchiarinija, znanega po svojih inovativnih operacijah, zaradi katerih je dobil vzdevek "Čudežni mož." Ko ga raziskovalna novinarka Benita Alexander kontaktira za zgodbo, se meja med osebnim in profesionalnim prične brisati, kar za vedno spremeni njeno življenje. Prva epizoda se začne leta 2012 na inštitutu Karolinska na Švedskem, ko dr. Macchiarini izvede zahtevno operacijo prsnega koša, vendar nekateri kolegi podvomijo v njegove metode.

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