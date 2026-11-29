Doktor Smrt , Dr. Death
Po tragični smrti pacientke je Benita prisiljena spremeniti zgodbo svojega dela, s Paolom pa sta si čedalje bolj blizu. Karizmatični zdravnik Benito povabi v Moskvo, kjer ji predstavi svojo novo pacientko. V preteklosti Paolo in dr. Ana Lasbrey iščeta svojega prvega pacienta, medtem ko se dr. Anders Svensson sooča s pritiskom zaradi nepričakovanih zapletov pri poskusih na podganah.Prikaži več
Sezona 2Doktor Smrt se vrača z zgodbo, ki temelji na tretji sezoni podkasta Wondery. V drugi sezoni spremljamo šarmantnega kirurga Paola Macchiarinija, znanega po svojih inovativnih operacijah, zaradi katerih je dobil vzdevek "Čudežni mož." Ko ga raziskovalna novinarka Benita Alexander kontaktira za zgodbo, se meja med osebnim in profesionalnim prične brisati, kar za vedno spremeni njeno življenjeŽanr: Kriminalka, Drama, TrilerIgralci: Edgar Ramirez, Mandy Moore, Luke Kirby, Ashley Madekwe, Gustaf JammarstenDržava: ZDA