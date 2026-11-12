Dolina miru

Film pripoveduje zgodbo o dveh vojnih sirotah, nemški deklici Loti in slovenskemu fantu Marku, ki zbežita iz bombardiranega mesta in iščeta 'dolino, v kateri ni vojne'. Otroka se pogumno napotita tja, a sledijo jima Nemci. Kmalu se jima pridruži še temnopolti ameriški pilot Jim. Skupaj nadaljujejo pot in končno najdejo kraj, ki so ga iskali. Toda 'dolino miru' napadejo Nemci in Jima ubijejo. Obupana otroka zbežita in nadaljujeta s svojim iskanjem...

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