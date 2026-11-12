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Dolina miru
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Dolina miru

1955 IMDb: 7.4 1 h 25 min
VS

Film pripoveduje zgodbo o dveh vojnih sirotah, nemški deklici Loti in slovenskemu fantu Marku, ki zbežita iz bombardiranega mesta in iščeta 'dolino, v kateri ni vojne'. Otroka se pogumno napotita tja, a sledijo jima Nemci. Kmalu se jima pridruži še temnopolti ameriški pilot Jim. Skupaj nadaljujejo pot in končno najdejo kraj, ki so ga iskali. Toda 'dolino miru' napadejo Nemci in Jima ubijejo. Obupana otroka zbežita in nadaljujeta s svojim iskanjem...

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Dramatično Zgodovinsko Ganljivo Čustveno
quote Danes slavimo filmsko zapuščino Franceta Štiglica.
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