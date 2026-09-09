Brave CF 108 - 2026 - Domen Drnovšek vs Erik Pletikos

Luka Vrtačić vs Ali Hodeib

5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Luka Vrtačić in Ali Hodeib ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.