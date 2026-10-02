Dvojna igra

Leta nazaj je irski mafijec Frank Costello v policijsko akademijo v Massachusettsu poslal skupino vdanih mladeničev z namenom, da mu bodo služili kot ovaduhi. Eden izmed njih je tudi Collin Sullivan, ki se pridno vzpenja po policijski lestvici. Policija se medtem trudi, da bi Costella spravila za zapahe. Zato so pripravljeni žrtvovati mladega Billyja Costigana, ki se pod krinko pridruži Costellovi mafiji in si pridobi njegovo zaupanje. Toda ko se tako Collin kot Billy zavesta, da se v njunih vrstah nahaja ovaduh, postane situacija kritična.

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