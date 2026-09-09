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EHF Liga prvakov - skupinski del

2026 Št. epizod: 1

9. 9. 2026 - Rokometaši Celja Pivovarne Laško se vračajo med evropsko elito. Prvi krog skupinskega dela lige prvakov prinaša balkanski derbi z Zagrebom v hrvaški prestolnici. Cilji nekdanjih evropskih prvakov bodo tudi na mednarodnem odru spet najvišji.

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