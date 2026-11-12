Elsbeth
Elsbeth Tascioni je iznajdljiva in nekoliko nenavadna odvetnica, ki uspešno kariero v Chicagu zamenja za delo z newyorško policijo. S svojo bistrostjo in pozornostjo do najmanjših podrobnosti pomaga razkrivati zapletene umore. Ob podpori policistke Kaye Blanke se spopada s pretkanimi morilci, njene neobičajne metode pa pogosto presenetijo tudi izkušene preiskovalce.Prikaži več
Sezona 1Elsbeth Tascioni je iznajdljiva in nekoliko nenavadna odvetnica, ki uspešno kariero v Chicagu zamenja za delo z newyorško policijo. S svojo bistrostjo in pozornostjo do najmanjših podrobnosti pomaga razkrivati zapletene umore. Ob podpori policistke Kaye Blanke se spopada s pretkanimi morilci, njene neobičajne metode pa pogosto presenetijo tudi izkušene preiskovalce.Žanr: Komedija, Kriminalka, DramaIgralci: Carrie Preston, Wendell Pierce, Carra Patterson, Daniel K. IsaacDržava: ZDA
41:32
1. del
Elsbeth Tascioni je iznajdljiva in nekoliko nenavadna odvetnica, ki uspešno kariero v Chicagu zamenja za delo z newyorško policijo. S svojo bistrostjo in pozornostjo do najmanjših podrobnosti pomaga razkrivati zapletene umore. V prvi epizodi najdejo mrtvo študentko, Elsbeth pa takoj posumi, da njena smrt ni bila naključje.