1. del

Elsbeth Tascioni je iznajdljiva in nekoliko nenavadna odvetnica, ki uspešno kariero v Chicagu zamenja za delo z newyorško policijo. S svojo bistrostjo in pozornostjo do najmanjših podrobnosti pomaga razkrivati zapletene umore. V prvi epizodi najdejo mrtvo študentko, Elsbeth pa takoj posumi, da njena smrt ni bila naključje.