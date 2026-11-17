Elsbeth
Elitna ženitna posrednica Margo Clarke je pripravljena storiti vse, da bi njena premožna stranka verjela, da je našla popolnega moža. Ko moški skrivnostno izgine, kapitan Wagner preiskavo zaupa Elsbeth in Kayi. Med iskanjem pogrešanega se začnejo razkrivati laži, ki ogrožajo skrbno zgrajeno podobo popolnega zakona.Prikaži več
Sezona 1Elsbeth Tascioni je iznajdljiva in nekoliko nenavadna odvetnica, ki uspešno kariero v Chicagu zamenja za delo z newyorško policijo. S svojo bistrostjo in pozornostjo do najmanjših podrobnosti pomaga razkrivati zapletene umore. Ob podpori policistke Kaye Blanke se spopada s pretkanimi morilci, njene neobičajne metode pa pogosto presenetijo tudi izkušene preiskovalce.Žanr: Komedija, Kriminalka, DramaIgralci: Carrie Preston, Wendell Pierce, Carra Patterson, Daniel K. IsaacDržava: ZDA
41:31
4. del
Elitna ženitna posrednica Margo Clarke je pripravljena storiti vse, da bi njena premožna stranka verjela, da je našla popolnega moža. Ko moški skrivnostno izgine, kapitan Wagner preiskavo zaupa Elsbeth in Kayi. Med iskanjem pogrešanega se začnejo razkrivati laži, ki ogrožajo skrbno zgrajeno podobo popolnega zakona.
41:08
3. del
Ko razvpito zvezdnico resničnostnega šova najdejo mrtvo v kopalni kadi, se Elsbeth in Kaya lotita preiskave njene nenavadne smrti. Sprva se zdi, da je šlo za nesrečo, toda Elsbeth kmalu opazi podrobnosti, ki vzbudijo njen sum. Med raziskovanjem sveta televizijske slave in estrade skuša ugotoviti, kdo je imel razlog, da bi se zvezdnice znebil.
41:27
2. del
Ko nepriljubljena predsednica stanovanjskega odbora razkošne newyorške stavbe pade z balkona in umre, Elsbeth in Kaya začneta preiskovati okoliščine njene smrti. Med osumljenci izstopa vplivna nepremičninska posrednica Joann, ki pozna številne skrivnosti premožnih stanovalcev. Toda ali se za njenim popolnim poslovnim ugledom skriva tudi motiv za umor?
Dostopno še 27 dni
41:32
1. del
Elsbeth Tascioni je iznajdljiva in nekoliko nenavadna odvetnica, ki uspešno kariero v Chicagu zamenja za delo z newyorško policijo. S svojo bistrostjo in pozornostjo do najmanjših podrobnosti pomaga razkrivati zapletene umore. V prvi epizodi najdejo mrtvo študentko, Elsbeth pa takoj posumi, da njena smrt ni bila naključje.
Dostopno še 26 dni