3. del

Ko razvpito zvezdnico resničnostnega šova najdejo mrtvo v kopalni kadi, se Elsbeth in Kaya lotita preiskave njene nenavadne smrti. Sprva se zdi, da je šlo za nesrečo, toda Elsbeth kmalu opazi podrobnosti, ki vzbudijo njen sum. Med raziskovanjem sveta televizijske slave in estrade skuša ugotoviti, kdo je imel razlog, da bi se zvezdnice znebil.