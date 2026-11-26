Elsbeth
Ko med modno revijo umorijo modnega fotografa, Elsbeth začne preiskovati odnose v svetu visoke mode. Sum pade na njegovo nekdanjo partnerico, uspešno manekenko Nadine, in njenega ljubosumnega moža. Medtem ko Elsbeth išče dokaze, ki bi razkrili morilca, se pod vprašajem znajde tudi njena prihodnost na policijski postaji.Prikaži več
Sezona 1Elsbeth Tascioni je iznajdljiva in nekoliko nenavadna odvetnica, ki uspešno kariero v Chicagu zamenja za delo z newyorško policijo. S svojo bistrostjo in pozornostjo do najmanjših podrobnosti pomaga razkrivati zapletene umore. Ob podpori policistke Kaye Blanke se spopada s pretkanimi morilci, njene neobičajne metode pa pogosto presenetijo tudi izkušene preiskovalce.Žanr: Komedija, Kriminalka, DramaIgralci: Carrie Preston, Wendell Pierce, Carra Patterson, Daniel K. IsaacDržava: ZDA
41:27
10. del
Ko med modno revijo umorijo modnega fotografa, Elsbeth začne preiskovati odnose v svetu visoke mode. Sum pade na njegovo nekdanjo partnerico, uspešno manekenko Nadine, in njenega ljubosumnega moža. Medtem ko Elsbeth išče dokaze, ki bi razkrili morilca, se pod vprašajem znajde tudi njena prihodnost na policijski postaji.
41:26
9. del
Karizmatični lastnik prestižnega koktajl bara se odloči maščevati za dolgoletno poniževanje svoje gostje iz študentskih časov. Toda njegov načrt se konča s smrtonosno napako, ki Elsbeth in Kayo pripelje do zapletenega primera. Medtem se preiskava kapitana Wagnerja bliža obtožnici, zato z Elsbeth združita moči, da bi razkrila pravega krivca.
41:05
8. del
Ko mlada direktorica tehnološkega podjetja umori novinarja, skuša s pomočjo svoje aplikacije za opozarjanje na kriminal preiskovalce speljati na napačno sled. Elsbeth mora razvozlati prevaro, pri kateri umetna inteligenca postane nevarno orodje za prikrivanje resnice. Medtem kapitan Wagner pripravlja načrt, s katerim bi se ubranil preiskave pravosodnega ministrstva.
40:50
7. del
Razkošna poroka v prestižnem podeželskem klubu se tragično konča, ko ženina najdejo mrtvega v vozilu za golf. Elsbeth posumi, da nesreča ni bila naključna, zato začne preiskovati uglednega, a sumljivega finančnega svetovalca, ki je organiziral poroko. Medtem načrtuje zabavo ob vselitvi v novo stanovanje, na katero povabi tudi nekaj starih prijateljev.
41:31
6. del
Ko enega najbolj priznanih plastičnih kirurgov v New Yorku najdejo mrtvega, Elsbeth posumi, da je v umor vpletena njegova nekdanja šefinja, doktorica Holmes. Med preiskavo odkrije, da se za njenim uspehom skrivajo tudi osebni motivi. Kaya medtem pozorno spremlja Elsbethine skrivnostne poteze, saj njena preiskava postaja vse bolj nevarna.
Dostopno še 25 dni
41:10
5. del
Ko najboljši teniški igralec na svetu med dvobojem nenadoma umre, Elsbeth in Kaya posumita, da se za tragedijo skriva več kot le nesrečen splet okoliščin. Preiskava ju pripelje do obetavnega mladega tenisača in njegovega ambicioznega očeta. Medtem kapitan Wagner začne sumiti, da Elsbeth v New York ni prišla zgolj zaradi nove službe.
Dostopno še 25 dni
41:31
4. del
Elitna ženitna posrednica Margo Clarke je pripravljena storiti vse, da bi njena premožna stranka verjela, da je našla popolnega moža. Ko moški skrivnostno izgine, kapitan Wagner preiskavo zaupa Elsbeth in Kayi. Med iskanjem pogrešanega se začnejo razkrivati laži, ki ogrožajo skrbno zgrajeno podobo popolnega zakona.
Dostopno še 24 dni
41:08
3. del
Ko razvpito zvezdnico resničnostnega šova najdejo mrtvo v kopalni kadi, se Elsbeth in Kaya lotita preiskave njene nenavadne smrti. Sprva se zdi, da je šlo za nesrečo, toda Elsbeth kmalu opazi podrobnosti, ki vzbudijo njen sum. Med raziskovanjem sveta televizijske slave in estrade skuša ugotoviti, kdo je imel razlog, da bi se zvezdnice znebil.
Dostopno še 24 dni
41:27
2. del
Ko nepriljubljena predsednica stanovanjskega odbora razkošne newyorške stavbe pade z balkona in umre, Elsbeth in Kaya začneta preiskovati okoliščine njene smrti. Med osumljenci izstopa vplivna nepremičninska posrednica Joann, ki pozna številne skrivnosti premožnih stanovalcev. Toda ali se za njenim popolnim poslovnim ugledom skriva tudi motiv za umor?
Dostopno še 18 dni
41:32
1. del
Elsbeth Tascioni je iznajdljiva in nekoliko nenavadna odvetnica, ki uspešno kariero v Chicagu zamenja za delo z newyorško policijo. S svojo bistrostjo in pozornostjo do najmanjših podrobnosti pomaga razkrivati zapletene umore. V prvi epizodi najdejo mrtvo študentko, Elsbeth pa takoj posumi, da njena smrt ni bila naključje.
Dostopno še 18 dni