Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

Elsbeth

Sezona 1 Epizoda 1

Elsbeth Tascioni je iznajdljiva in nekoliko nenavadna odvetnica, ki uspešno kariero v Chicagu zamenja za delo z newyorško policijo. S svojo bistrostjo in pozornostjo do najmanjših podrobnosti pomaga razkrivati zapletene umore. V prvi epizodi najdejo mrtvo študentko, Elsbeth pa takoj posumi, da njena smrt ni bila naključje.

Prikaži več
Nadaljuj
Predvajaj S1/E1
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Sezona 1

Podobne vsebine

NeRealno
IQ 160
Matlock
Ponovni utrip
V dobrem in slabem
Živalska patrulja
Ljubezen brez recepta
Botri
Na kraju zločina
Harry Wild
Hudson in Rex
Estonija
Po poti resnice
Globine strasti
Gorski zdravnik
Oglas
Elsbeth S01
S1/E1
Prikaži več

  • Sezona 1