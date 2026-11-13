Elsbeth
Ko nepriljubljena predsednica stanovanjskega odbora razkošne newyorške stavbe pade z balkona in umre, Elsbeth in Kaya začneta preiskovati okoliščine njene smrti. Med osumljenci izstopa vplivna nepremičninska posrednica Joann, ki pozna številne skrivnosti premožnih stanovalcev. Toda ali se za njenim popolnim poslovnim ugledom skriva tudi motiv za umor?Prikaži več
Sezona 1Elsbeth Tascioni je iznajdljiva in nekoliko nenavadna odvetnica, ki uspešno kariero v Chicagu zamenja za delo z newyorško policijo. S svojo bistrostjo in pozornostjo do najmanjših podrobnosti pomaga razkrivati zapletene umore. Ob podpori policistke Kaye Blanke se spopada s pretkanimi morilci, njene neobičajne metode pa pogosto presenetijo tudi izkušene preiskovalce.Žanr: Komedija, Kriminalka, DramaIgralci: Carrie Preston, Wendell Pierce, Carra Patterson, Daniel K. IsaacDržava: ZDA
41:27
2. del
Ko nepriljubljena predsednica stanovanjskega odbora razkošne newyorške stavbe pade z balkona in umre, Elsbeth in Kaya začneta preiskovati okoliščine njene smrti. Med osumljenci izstopa vplivna nepremičninska posrednica Joann, ki pozna številne skrivnosti premožnih stanovalcev. Toda ali se za njenim popolnim poslovnim ugledom skriva tudi motiv za umor?
41:32
1. del
Elsbeth Tascioni je iznajdljiva in nekoliko nenavadna odvetnica, ki uspešno kariero v Chicagu zamenja za delo z newyorško policijo. S svojo bistrostjo in pozornostjo do najmanjših podrobnosti pomaga razkrivati zapletene umore. V prvi epizodi najdejo mrtvo študentko, Elsbeth pa takoj posumi, da njena smrt ni bila naključje.