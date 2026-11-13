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Elsbeth

Sezona 1 Epizoda 2

Ko nepriljubljena predsednica stanovanjskega odbora razkošne newyorške stavbe pade z balkona in umre, Elsbeth in Kaya začneta preiskovati okoliščine njene smrti. Med osumljenci izstopa vplivna nepremičninska posrednica Joann, ki pozna številne skrivnosti premožnih stanovalcev. Toda ali se za njenim popolnim poslovnim ugledom skriva tudi motiv za umor?

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  • Sezona 1

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