Portugalska liga Betclic - 11. krog
Portugalska liga Betclic - 11. krog , Liga Portugal Betclic
8. 11. 2026Prikaži več
2026/2027Portugalska liga Betclic - 11. krog11. krog portugalske lige Betclic prinaša nove preizkušnje za nogometne velikane! Benfica se odpravlja k Estreli Amadori, Sporting pa bo pred domačimi navijači gostil Moreirense. Kdo bo upravičil vlogo favorita in kdo bo tekmecem prekrižal načrte v boju za pomembne prvenstvene točke?Žanr: Šport, NogometDržava: Portugalska
NapovednikPortugalska liga Betclic - 11. krog11. krog portugalske lige Betclic prinaša nove preizkušnje za nogometne velikane! Benfica se odpravlja k Estreli Amadori, Sporting pa bo pred domačimi navijači gostil Moreirense. Kdo bo upravičil vlogo favorita in kdo bo tekmecem prekrižal načrte v boju za pomembne prvenstvene točke?Žanr: športDržava: Portugalska