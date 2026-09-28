VN Azerbajdžana
VN Azerbajdžana ,
Dostopno še 3 dni
26. 9. 2026 - Sobota je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 1 za VN Azerbajdžana. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.Prikaži več
Formula 1VN AzerbajdžanaFormula 1 se seli v Baku na VN Azerbajdžana! Na hitrem mestnem dirkališču, kjer dolge ravnine dopolnjujejo ozki in zahtevni zavoji, dirkače čaka nepredvidljiv boj za pomembne prvenstvene točke.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Azerbajdžan
Formula 2VN AzerbajdžanaFormula 1 se seli v Baku na VN Azerbajdžana! Na hitrem mestnem dirkališču, kjer dolge ravnine dopolnjujejo ozki in zahtevni zavoji, dirkače čaka nepredvidljiv boj za pomembne prvenstvene točke.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Azerbajdžan
2:33:04
F1 dirka
26. 9. 2026 - Sobota je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 1 za VN Azerbajdžana. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
Dostopno še 3 dni
1:21:01
F1 kvalifikacije
25. 9. 2026 - Petkovo dogajanje na VN Azerbajdžana je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Azerbajdžana.
Dostopno še 3 dni
1:11:03
F1 tretji prosti trening
25. 9. 2027 - Moštva preizkušajo in iščejo še zadnje nastavitve ter zbirajo pomembne podatke za kvalifikacije in dirke. Dirkači pa na treningih lovijo prave občutke na stezi, iščejo idealne linije in spoznavajo obnašanje gum v različnih pogojih.
Dostopno še 3 dni
1:09:58
F1 drugi prosti trening
24. 9. 2026 - Tokrat se je dirkaški vikenda Formule 1 začel v četrtek, s prvimi kilometri na stezi. Dirkači so se podali na prosti trening pred VN Azerbajdžana ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 3 dni
1:10:30
F1 prvi prosti trening
24. 9. 2026 - Tokrat se je dirkaški vikenda Formule 1 začel v četrtek, s prvimi kilometri na stezi. Dirkači so se podali na prosti trening pred VN Azerbajdžana ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 3 dni