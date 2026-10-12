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VN Singapurja

VN Singapurja ,

Formula 1 Epizoda 0

11. 10. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 1 za VN Singapurja. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.

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Dostopno še 10 dni

  • Formula 1

2:48:06
VN Singapurja - Formula 1 - F1 dirka

F1 dirka

11. 10. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 1 za VN Singapurja. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
Dostopno še 10 dni
1:18:24
VN Singapurja - Formula 1 - F1 kvalifikacije

F1 kvalifikacije

10. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Singapura je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Singapurja.
Dostopno še 10 dni
1:33:20
VN Singapurja - Formula 1 - F1 sprint dirka

F1 sprint dirka

10. 10. 2026 - Sobota je na VN Singapurja prinesla tudi razburljivo Sprint dirko Formule 1. Dirkači so se od prvega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke na kratki, a intenzivni dirki. Oglejte si celotno sprint dirko in podoživite vsak trenutek dogajanja na stezi.
Dostopno še 10 dni
1:18:03
VN Singapurja - Formula 1 - F1 sprint kvalifikacije

F1 sprint kvalifikacije

9. 10. 2026 - Petkovo dogajanje na VN Singapurja je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si spirnt kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Singapurja.
Dostopno še 10 dni
1:09:55
VN Singapurja - Formula 1 - F1 prosti trening

F1 prosti trening

9. 10. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN Singapurja ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 10 dni

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