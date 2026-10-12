VN Singapurja
VN Singapurja ,
Dostopno še 10 dni
11. 10. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 1 za VN Singapurja. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.Prikaži več
Formula 1VN SingapurjaFormula 1 se seli pod žaromete Singapurja, kjer mestna steza Marina Bay obeta napet boj za dragocene točke. Med bližnjimi zaščitnimi zidovi bo natančnost ključna, vsaka napaka pa lahko premeša vrstni red. Kdo bo najbolje izkoristil priložnosti in osvojil nočno VN Singapurja?Žanr: Šport, Avtomobilizem, FormulaDržava: Singapur
2:48:06
F1 dirka
11. 10. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 1 za VN Singapurja. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
Dostopno še 10 dni
1:18:24
F1 kvalifikacije
10. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Singapura je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Singapurja.
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1:33:20
F1 sprint dirka
10. 10. 2026 - Sobota je na VN Singapurja prinesla tudi razburljivo Sprint dirko Formule 1. Dirkači so se od prvega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke na kratki, a intenzivni dirki. Oglejte si celotno sprint dirko in podoživite vsak trenutek dogajanja na stezi.
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1:18:03
F1 sprint kvalifikacije
9. 10. 2026 - Petkovo dogajanje na VN Singapurja je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si spirnt kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Singapurja.
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1:09:55
F1 prosti trening
9. 10. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN Singapurja ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
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