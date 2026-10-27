VN ZDA , Formula 1

F1 kvalifikacije

24. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN ZDA je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz ZDA.

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